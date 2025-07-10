Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024–2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisans ve Ön Lisans Mezuniyet Töreni dün akşam yapıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yer alan ve saat 19.00’da başlayan törende 1700’ü aşkın mezuna diplomaları takdim edildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bazı milletvekilleri, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Aykut Hocanın, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Serdar Yurtsever, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın yanı sıra, kurum kuruluş üniversite temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Mezunların alkışlar ve müzik eşliğinde, hazırladıkları pankartlarla stadyuma girişiyle başlayan tören; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, yoğun programları nedeniyle törene katılamayan Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un mesajlarının okunmasıyla devam etti. Tören, Bahar Dönemi mezunlarını temsilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birincisi Fidan Özge Torun ve Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Programı birincisi Adel Arda tarafından yapılan konuşmalarla devam etti. DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1997 mezunu ve Arkas Holding CIO’su Mert Oruz’un mezunlar adına yaptığı konuşmanın ardından sırasıyla DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk, YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuştu.

Konuşmalardan sonra fakülte ve bölüm birincilerine, protokol tarafından diploma ve ödülleri takdim edildi. Mezunların sembolik ağaç dikimini gerçekleştirdiği tören mezunlara diplomalarının verilmesi ve mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

-Üstel ve Tunç’un mesajları…

Başbakan Üstel mesajında mezunlara başarılar dileyerek sevgi ve saygılarını iletirken, Adalet Bakanı Tunç da mezunlara iş, aile ve gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

-Oruz: “Mükemmel bir eğitim süreci”

DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1997 mezunu ve Arkas Holding CIO’su Mert Oruz, geçmiş dönem mezunları adına gerçekleştirdiği konuşmada, DAÜ’de aldığı eğitimin kaliteli olduğunu kaydederek ve kazandığı deneyimlerin kariyerine büyük katkı sağladığını belirtti. Oruz’a konuşmasının ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından plaket takdim edildi.

-Kılıç: “Güçlü Bir Mezunlar Ailesi Haline Geldik”

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç konuşmasında, 77 farklı ülkeden 1950 öğrencinin mezuniyetini kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Bugüne kadar 78 bini aşkın mezun veren DAÜ’nün, dünyanın dört bir yanına yayılan güçlü bir mezunlar ailesi haline geldiğini vurgulayan Kılıç, bu küresel yapının parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. 110 farklı ülkeden yaklaşık 15 bin öğrenciye ev sahipliği yapan ve eğitimde 46. yılını kutlayan DAÜ’nün, çok kültürlü yapısı ve köklü geçmişiyle dikkat çektiğini belirten Kılıç, üniversiteyi asıl değerli kılanın sıralamalar değil; akademisyenler, öğrenciler ve birlikte paylaşılan sosyal, kültürel ve sanatsal yaşam olduğunu söyledi.

-Özcenk: “Çok kültürlü yapı, DAÜ’nün en büyük zenginliği”

DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk de mezun öğrencilerin farklı coğrafyalar, diller ve kültürlerin temsilcisi olarak DAÜ ailesine katıldığını belirterek, burada yalnızca akademik bilgiyle değil, hoşgörü, birlikte yaşama kültürü ve evrensel değerlere saygı anlayışıyla da donatıldıklarını vurguladı.

-Hocanın : “DAÜ, en önemli ve ilk devlet üniversitesi”

YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın da, DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükseköğretim alanındaki en önemli ve ilk devlet üniversitesi olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs’ta, 150 farklı ülkeden öğrencinin, 50 farklı ülkeden akademisyenin bulunduğu ve 5 binden fazla akademisyenin görev yaptığı, 100 bini aşkın öğrencinin kayıtlı olduğu güçlü bir eğitim yapısının mevcut olduğunu belirten Hocanın, bu verilerin eğitim alanının ülke için ne denli önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

-Çavuşoğlu: “DAÜ, küresel ölçekte saygın bir yükseköğretim kurumu”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise DAÜ’nün yalnızca Kıbrıs’ta değil, bölgesel ve küresel ölçekte saygın bir yükseköğretim kurumu olduğunu vurgulayarak, DAÜ’nün dünya üniversiteleri arasında ilk 600 bandında yer almasının üniversitenin kalitesinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak DAÜ’nün bilimsel, akademik ve kurumsal gelişimini her alanda desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti. Mezunlara seslenen Bakan Çavuşoğlu, burada edindikleri kültürel birikimin hem kendi hayatlarına hem de ülkeleriyle KKTC arasındaki bağlara katkı sağlayacağını dile getirerek, tüm mezunları sevgi ve gururla geleceğe uğurladıklarını belirtti.

-Tatar: “Çok çalışıp üreterek ülkenize faydalı bireyler olun”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da “Bu akşam sizlerin akşamıdır.” sözleriyle mezun öğrencilere seslendi. Mezunların, DAÜ’de çok iyi bir eğitim aldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu eğitimin yanı sıra kendi yetenekleri ve özverileriyle ülkelerine ve bölgelerine katkı sunmalarını temenni etti. Tüm mezunları tebrik ederek hayatlarında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin son 40 yılda 78 bini aşkın mezun verdiğini belirterek, emeği geçen tüm öğretim görevlilerine teşekkür etti. Hayat boyu eğitimin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, mezunların çok çalışarak ve üreterek ülkelerine faydalı bireyler olmalarını diledi.