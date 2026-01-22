Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026’nın kurumsal paydaşları arasında yer alacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST 2026 yarışmasına son başvuru tarihi 20 Şubat 2026 olarak açıklandı.

-Kılıç: “Gençlerin fikirlerini somut projelere dönüştürebilmeleri açısından çok değerli bir platform”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuyla ilgili açıklamasında, üniversite olarak öğrencilerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarını her zaman desteklediklerini vurguladı.

Kılıç, TEKNOFEST’in gençlerin özgün fikirlerini somut projelere dönüştürebilmeleri açısından çok değerli bir platform sunduğunu da belirtti.