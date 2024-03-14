Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, 16 Mart Cumartesi 19.30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, Şampiyon Melekler Takımı’ndan Doruk Akın ve Alp Akın anısına “Gençlerden Melodilere” isimli konser verecek.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre konser, halka açık ve ücretsiz olacak. Ada Işığı Çocuk Korosu, Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu ve Genç Yetenekler Production Orkestrası’nın sahne alacağı konserde DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi ve Koro Şefi Erkan Dağlı koroyu, Şef Ersin Kaşif ise orkestrayı yönetecek. Piyanoda Uliana Öztemur yer alırken solist olarak Simay Vechi ve Havva Özdemirağ sahne alacak.

Konser süresince Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Cemre Nur Güveloğlu, İlayda Avaracı, Mercan Tekeli ve Mustafa Kayhan sahnede canlı resim performansı gerçekleştirecek. Etkinlik sonunda ortaya çıkan resimler Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.