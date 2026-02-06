6 Şubat 2023 depremlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de büyük acı yaşadı. Felakette toplam 49 KKTC vatandaşı hayatını kaybetti.

2023 yılının 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye ve Suriye’de on binlerce cana mal olurken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de derinden sarstı. Resmî kayıtlara göre felakette 49 KKTC vatandaşı yaşamını yitirdi.

Kayıpların büyük bölümünü, Adıyaman’daki İsias Otel’de bulunan Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi, öğretmenler ve veliler oluşturdu. Bunun yanı sıra Hatay, Kahramanmaraş ve çevre illerde bulunan Kıbrıslı aileler de depremde hayatını kaybedenler arasına girdi.

Depremde yaşamını yitiren KKTC vatandaşlarından bazıları şöyle:

Hatay ve çevresinde:

Fatma Arkan, Atay Arkan, Amaç Arnavutoğlu, Mehmet Gülen, Şeyma Köse, Poyraz Köse,Ulaş Hüsam, Bahar Hüsam.

Kahramanmaraş’ta:

Arda Akbaba, Elif Akbaba, İlknur Akbaba.

Adıyaman – İsias Otel’de:

Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Doruk Akın, Duygu Kalaycı, Lavin Kalaycı, Özgür İçme, Alp Akın, Fahri Arkar, Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Nazife Dağlı,

Mert Niyazi Topukçuoğlu, Kağan Selim İş, Aras Aktuğrali, Osman Çetintaş,

Hayal Gençalioğlu, Atakan Celal Konuklu, Hasan Bilgen, Selin Karakaya,

Aykan Ekiz, Nehir Çevik, Bedriye Yeniçeri, Ecem Yeniçeri, Havin Kılıç,

Asya Tülek, Sahil Özberkman, Perihan Çetiner, Elvin Çavdır,

İzcan Nurluöz, Ali Karasel ve Mustafa Sabancı.

Bu isimler, Kıbrıs Türk halkının hafızasına silinmeyecek bir acı olarak kazındı. Ailelerin adalet mücadelesi sürerken, kaybedilenler her yıl törenlerle ve dualarla anılıyor.

6 Şubat, Kıbrıs Türk toplumu için artık yalnızca bir tarih değil; dayanışmanın, yasın ve bir daha aynı acıların yaşanmaması için verilen mücadelenin simgesi.