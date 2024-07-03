Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Demirhan Polis Karakolu’na iki yeni araç daha hibe etti.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi tarafından satın alınan iki yeni araç, Demirhan Polis Karakolu’nda kullanılmak üzere bugün Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler tarafından Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ’a teslim edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Demirhan Polis Karakolu’nda düzenlenen araç devir teslim töreninde konuşan Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler; polis ile iş birliğine önem verdiklerini belirterek, Demirhan Polis Karakolu’nun sorumluluk alanındaki yerleşim yerlerine daha kaliteli hizmet verebilmesi için Belediye tarafından satın alınan iki aracın, başta Polis teşkilatı ile bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu ve karakola desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ ise Demirhan Polis Karakolu’na yapılan anlamlı bağıştan dolayı Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Kızıltuğ, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile iş birliklerinin devam edeceğini de belirtti.

Belediye, şubat ayında da Demirhan Karakolu’na iki araç hibe etmişti.