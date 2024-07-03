Yollar ve Binalar Değişiklik Tüzüğü’ne göre bundan sonra vize bürosuna sunulan projelerde engelli standartları da denetlenecek.

KTMMOB Mimarlar Odası ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin ortak açıklamasında, resmi gazetenin 157. sayısında yayınlanan ‘Yollar ve Binalar Değişiklik Tüzüğü’ 3. Maddesi Umumi Bina Amaçlı Gelişmelerde Engelli Standartları’nın Mimarlar Odası Vize Bürosu’nda aktif bir şekilde denetlenmede olacağı kamuoyuna duyuruldu.

İlgili tüzük, Umumi Bina Amaçlı gelişmelerde Engelli Standartları’nı düzenliyor.

Bu maddeye göre belirlenen ‘Engelli Standartları’ sadece kamu binalarında değil, aynı zamanda umumi kullanıma açık olan tüm ticari binalarda da Mimarlar Odası Vize Bürosu tarafından aranacak.

-Olguner

Yapılan ortak toplantıda Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, 2012 yılında tekerlekli sandalye kullanan mimar üyesinin odaya şikayeti üzerine başlatılan tüzük çalışmalarında emeği geçen geçmiş eski oda başkanlarına, komite üyelerine ve şehir planlama dairesi müdürüne teşekkür etti.

Önce standartların belirlenmesi, ardından da yasallaşması sürecinde odasının pek çok üyesinin büyük emekler vererek bu tüzüğün ortaya çıkarttığını belirten Başkan Olguner, kafe, restoran, market ve bunun gibi herkesin kullanımına açık binalarda engellilerin de erişim hakkını garanti altına alacak uygulamanın eşitlik açısından önemli olduğunu vurguladı.

-Kibrit

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, engellilerin, toplumun her alanına eşit ve özgür bir şekilde dahil olabilmelerinin, sosyalleşebilmelerinin, ekonomiye katkı sağlayıp kendi ayakları üzerinde durabilmelerinin, eğitim alanında kendilerini yetiştirebilmelerinin önündeki en büyük bariyerin ve engelin, şehirlerdeki, kentlerdeki mevcut mimari engellerin olduğunu belirterek, çevremizdeki çarpık yapılaşma ve evrensel mimari anlayışından uzak yaklaşımların engellilerin toplumdan izole olmasının en büyük nedeni olduğunu belirtti.

Mimarlar Odası’nın tüzüğü uygulamaya koymasının, engelli camiasını umutlandırdığını ve sevindirdiğini belirten Kibrit, sadece engelli vatandaşların değil, yaşlıların, çocuk arabası kullanan annelerin de özgürce hayatın içerisinde yer alabilmelerine imkan tanıyacak olan bu uygulamayı bugün yürürlüğe koyanlara, tüzüğün hazırlanmasında ve yasallaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner'e ve yönetim kuruluna "bu cesaretli adımı attığından dolayı özel olarak" teşekkür etti.