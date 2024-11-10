Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet’in kurucusu, laikliğin savunucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 86’ncı yıldönümü olan bugün (10.11.2024) saygı ve özlemle andık.

Değirmenlik’teki Atatürk Büstü önünde gerçekleştirilen tören saat 08.55’te çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların yarıya indirilmesiyle başladı.

14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanlığı’nın, bölge muhtarlarının, Demirhan Polis Karakol Amirliği’nin, Değirmenlik Lisesi Müdürlüğü’nün, Değirmenlik İlkokulu’nun, Şehit Mehmet Eray İlkokulu Müdürlüğü’nün, Cihangir Düzova İlkokulu Müdürlüğü’nün katılımıyla gerçekleşen törende ilk olarak, günün anlam ve önemini belirten konuşma Piyade Üst Teğmen Metehan Gül tarafından yapıldı.

Tören, Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Celal Doruk Kumbur’un “Mustafa Kemal’ler Tükenmez” adlı şiiri okumasıyla devam etti.

Anıt özel defterini 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı V. Piyade Kurmay Yarbay Can Küçükmurat tarafından imzalanmasıyla tören sona erdi.