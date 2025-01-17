DEM Parti'den, İmralı ziyareti ve siyasilerle yapılan görüşmelere ilişkin, "Hemen tüm görüşmeler, samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir." açıklamasında bulunuldu.

DEM Parti Genel Merkezinden yapılan açıklamada, İmralı ziyareti ve sonrasında siyasiler ile cezaevindeki isimlerle gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

DEM Parti heyetinin, İmralı'da 28 Aralık 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğü anımsatılan açıklamada, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la başlayan ziyaret ve görüşmelerin MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisinin başkan ve temsilcileriyle devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 11-12 Ocak'ta cezaevlerinde eski HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra Leyla Güven ve Selçuk Mızraklı gibi isimlerle de görüşme yapıldığı belirtildi.

Ziyaret gündemlerinin ana eksenini, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin sonuçlarının aktarımı ve ortaya çıkan yeni durumun karşılıklı değerlendirilmesinin oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "Hemen tüm görüşmeler, samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

- "Tüm etnik, dini ve mezhebi unsurların birlik ve kardeşliğini geliştirmenin herkesin yararına olduğu ortak fikirdir"

Açıklamada siyasi parti liderleri ve heyetlerinin, ilkesel olarak barış sürecine desteklerini ilettikleri aktarıldı.

"Bununla birlikte çeşitli hususlarda kaygı ve önerileri de olmuştur. Bunlar da temelde sürecin şeffaflığı ve TBMM bünyesinde yürümesi/yürütülmesi hususlarında toplanmaktadır. Bu görüşmeler süresince heyetimizin, kaygıları ve soru işaretlerini gidermeye dönük açıklamaları ve sunumları olmuştur." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmelerden edindiğimiz izlenim, tüm siyasi partilerde Kürt sorunundan kaynaklı çatışmalı ve gerilimli süreci geride bırakma hususunda ortak bir arzu ve iradenin bulunduğu yönündedir. Bunu aşarak ülkemizdeki tüm etnik, dini ve mezhebi unsurların birlik ve kardeşliğini geliştirmenin herkesin yararına ve hayrına olduğu ise ortak fikirdir. Buna paralel bir husus da barış sürecinin genel demokratikleşmeye ve demokratik siyaset alanının genişlemesine vesile olması gerektiğidir.

Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşliğe odaklandığımız bu dönemde yazılı ve görsel basında zaman zaman karşılaştığımız ayrıştırıcı ve ön yargılı üslup ve bunun yarattığı spekülasyon alanı işimizi güçleştirmektedir. Bu sürece dair herkesin, her toplumsal kesimin beklentileri ve ümitleri olduğu kadar kaygıları, hassasiyetleri ve soru işaretleri de vardır. Bunun bilincindeyiz. Hal böyleyken kulaktan dolma dahi denilemeyecek uydurma söylemleri üreterek dolaşıma sokmak ve yer yer ahlaki sınırları dahi zorlayıcı gündemler oluşturmaya çalışmak, olsa olsa sonucu itibarıyla savaş çığırtkanlığına bağlanmaktır."

Açıklamada, en kısa zamanda İmralı'ya bir ziyaret daha gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.