Türkiye İçişleri Bakanlığı, 56 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 525 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik 56 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında arama kaydı bulunan kişilerin de aralarında bulunduğu 525 şüphelinin yakalandığı ifade edildi