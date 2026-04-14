Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesinde bir okulda meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Şıldak, 2007 doğumlu saldırganın polisin müdahalesi sırasında intihar ederek hayatını kaybettiğini bildirdi.

Siverek Devlet Hastanesi önünde açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmanın hem adli hem de idari yönden sürdürüldüğünü belirtti.

"12 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Olayda yaralananların sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Şıldak, şunları kaydetti:

Ateş açılması sonucu 16 kişi yaralı. Bunlardan 4'ü öğretmen, 10 öğrencimiz, 1 polis memurumuz ve 1 kantin işletmecimiz yaralanmış durumda. Şükürler olsun ki can kaybı yok. 4 yaralımızın sağlık durumu biraz daha orta seviyede olduğu için hekimlerimiz tarafından il merkezindeki hastanelere sevk edildi. Hastanemizde 12 yaralımızın tedavisi devam ediyor. Bir öğrencimizin sağlık durumunu hekimlerimiz orta seviyede değerlendirdiği için kendisini il merkezindeki tam teşekküllü bir hastaneye sevk ettik. Diğer yaralılarımızın tedavileri Siverek Devlet Hastanesi'nde titizlikle sürdürülüyor. Hepsine acil şifalar diliyorum.

SALDIRGAN OKULUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Vali Şıldak, olayı gerçekleştiren şahsın kimliğine ve eğitim geçmişine dair detayları paylaşarak, "Saldırgan, bu okulun eski bir öğrencisi. Sadece 9. sınıfa kadar burada eğitim görmüş, daha sonra Açık Öğretim Lisesine kaydedilmiş. 2007 doğumlu olan bu şahıs, olay sırasında polis ekiplerimizin müdahalesiyle okul içerisinde sıkıştırıldı. Yakalanacağını anlayınca ateşli silahla kendi canına kıymak suretiyle hayatını kaybetti." dedi.

"OLAY ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR"

Okulun güvenlik gerekçesiyle kısa sürede tahliye edildiğini hatırlatan Vali Şıldak, güvenliğe yönelik alınan tedbirlere rağmen bu tür "münferit" olayların yaşanabildiğine dikkati çekti. Şıldak, "Başsavcılığımız adli süreci, bizler de idari süreci en kapsamlı şekilde inceliyoruz. Olayın evveliyatından bugüne tüm detayları aydınlatılacak. Siverek halkına, eğitim camiamıza ve tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.