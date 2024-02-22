Bu akşam saat 17.00 raddelerinde Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde Demirhan'da, radar önünde batı istikametine doğru seyreden  Şahin DEMİR (E-27),  yönetimindeki NB 184 plakalı tır araç sürücüsünün dikkatsizliği  sonucu, önünde aynı istikamette ilerleyen araçların o esnada yaya geçidini kullanan bir şahsa  yol vermek için yavaşlayan trafiği fark etmeyip Turgut BAYRAM (E-42) yönetimindeki JS 894 plakalı jeep aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan NB 184 plakalı tır araç,  önünde aynı istikamete doğru seyreden  İslim KOLUKISSA (K-6I)  yönetimindeki MN 170 plakalı araca çarptı.

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Kaza sonucu yaralanan olmadı. 