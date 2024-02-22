Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklandı. Zanlılar, yarın Güzelyurt ve Lefkoşa’da ayrı ayrı mahkemeye çıkarılacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde yürütülen soruşturma kapsamında K.D. (E-52) ve M.D. (K-52) tutuklandı.

Tutuklanan zanlılardan K.D. “sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini, sahte belge düzenlenmesini tahrik etme” suçlarından yarın sabah Güzelyurt’ta, M.D. ise “sahte belge düzenlemesini tahrik etme ve sahte resmi belgeyi tedavüle sürme” suçlarından Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılacak.