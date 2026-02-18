Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Fiber Optik Protokolü’nün herhangi bir şahsi inisiyatifin ürünü değil, bizzat hükümet iradesi doğrultusunda ve Başbakan’ın imzasıyla hayata geçirilmeye çalışılan resmi bir devlet tasarrufu olduğunu vurguladı.

YDP, son günlerde kamuoyuna yansıyan açıklamalar çerçevesinde partinin ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın hedef alınarak “gerçek dışı bir algı” oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

YDP’den yapılan açıklamada, protokolün hükümet iradesi olduğuna dikkat çekilerek, sürecin sorumluluğu ve muhataplığının sadece Bakan Arıklı’ya yüklenmesine yönelik söylemlerin siyasi gerçeklerle bağdaşmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya dönük yönelik oluğu öne sürüldü.

Açıklamada, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük’ün de kamuoyuna yansıyan açıklamalarında, Küçük’ün Başbakan’ın imzasını taşıyan resmi bir devlet tasarrufunu “görmezden gelerek konuyu kişiselleştirdiği” ve Bakan Arıklı’yı tek sorumlu ilan eden bir üslup benimsediği ileri sürüldü.

“Arıklı’nın hükümet adına yürütülen bir süreci savunması ve sahiplenmesi, devlet adamlığı sorumluluğunun meşru bir gereğidir. Devlet ciddiyeti içerisinde atılmış imzaların ve alınmış kurumsal kararların kişiselleştirilerek siyasi polemik malzemesi haline getirilmesi kabul edilebilir değildir.” denilen açıklamada, “suni gündemler” yerine sağduyulu ve gerçeklere dayalı bir siyasi dil benimsenmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “Devlet iradesinin çarpıtılması toplumsal fayda sağlamayacağı gibi, yalnızca gereksiz tartışmalar üretmektedir.” denildi.