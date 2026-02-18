Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda “Başka Kıbrıs Yok” belgesel gösterimi ve söyleşi gerçekleştirildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, etkinliğe araştırmacı yazar Mete Hatay, Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir ile Yeşil Barış Hareketi eski Başkanı Feriha Tel katıldı. Gösterim ve söyleşide, adada yaşanan çevresel sorunlar ve çevresel tahribat ele alındı.

PRIO Kıbrıs Merkezi ile Yeşil Barış Hareketi’nin ortak yapımı olan belgeselde, farklı bilim dallarından uzmanlar ile çevre örgütlerinden aktivistlerin görüşlerine yer verildi.

Yönetmenliğini Faik Uzuner ve Doğuş Bozkurt’un üstlendiği, koordinatörlüğünü ise Mete Hatay’ın yürüttüğü belgeselin gösteriminin ardından yapılan söyleşide, tehlike altındaki doğal kaynakların korunmasına yönelik alınabilecek önlemler ve hayata geçirilebilecek çalışmalar değerlendirildi.