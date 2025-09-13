Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak sandık seçmen listelerinin yarın askıya alınacağını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan duyuruda, “19 Ekim 2025 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait Sandık Seçmen Listeleri 14 Eylül 2025 tarihinde askıya alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Listelerin askıya alınacağı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetveller, yarın Bayrak Radyosunda okunacak.

Sandık seçmen listeleri, yarından 20 Eylül tarihine kadar Yüksek Seçim Kurulu'nun “https://ysk.gov.ct.tr” ve Mahkemelerin https://www.mahkemeler.net adresli web sitelerinde yayımlanacak.

Lefkoşa ve Gazimağusa ilçelerine ait olan cetveller, sabah 08:00 ana haber bülteninden sonra; Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait olanlar, 13:30 ana haber bülteninden sonra Bayrak Radyosunda okunacak.

- Yedi gün askıda kalacak, bu sürede itiraz yapılabilecek

Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan duyuruya göre sandık seçmen listeleri, 20 Eylül 2025 tarihine kadar, yedi gün süre ile askıda kalacak. Bu süre içerisinde listeler saat 9:00’dan 18:30’a kadar incelenebilir ve itiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 17:30’dan 18:30’a, diğer günlerde ise saat 9:00’dan 10:00’a ve 17:30’dan 18:30’a kadar listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş bulunan kimseler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilir.

İtiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerektiği belirtilen YSK duyurusunda, “’yazılı delil’, kimliğini ve yurttaşlığını belgelemek bakımından kimlik kartını veya pasaportu; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mühürünü taşıyan yazılı bir belgeyi anlatır” denildi.