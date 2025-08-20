Demokrat Parti Genel Sekreteri, Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Avrupa Birliği sözcüsünün KKTC için “sözde devlet” ve “sözde yargı” ifadelerini kullanmasının Kıbrıs Türk halkının demokratik iradesine, egemenliğine ve bağımsız yargısına yapılmış ağır bir saygısızlık olduğunu ifade etti.

Akpınar, yaptığı açıklamada, bu yaklaşımın kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, KKTC’nin halkın özgür iradesiyle kurulmuş bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu vurguladı.

Akpınar, Kıbrıs Türk halkının on yıllardır verdiği varoluş mücadelesinin yalnızca "siyasi bir hak değil, tarihsel bir gerçek" olduğunu kaydetti. Bu gerçekliği yok sayan ve yargı sistemini küçümseyen açıklamaların uluslararası hukukla bağdaşmadığını belirten Akpınar, KKTC’nin yargı organlarının bağımsızlığını ve meşruiyetini tartışmaya açan her türlü ifadenin reddedilmesi gerektiğini kaydetti. Akpınar, adada tarafsız ve adil bir tutum sergilemesi gereken AB'nin Rum tarafının yargı süreçlerini görmezden gelirken, KKTC’nin meşru yargısını “sözde” olarak nitelemesinin ikiyüzlü bir yaklaşım olduğunu da ifade etti.

Akpınar, Demokrat Parti’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonunu desteklediğini ve Anavatan Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk halkının haklarını ve onurunu her platformda savunmaya devam edeceğini belirtti.