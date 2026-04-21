23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, yarın Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından bir denizaltı Girne Limanı'nı, bir hücumbot ise Gazimağusa Liman'ını ziyaret edecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında TCG Gür Denizaltısı (S-357) Girne Turizm Limanı’nda, TCG İmbat Hücumbotu (P-335) ise Gazimağusa Limanı’nda halk ziyaretine açık olacak.