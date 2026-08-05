TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Kıbrıs meselesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edildiği tarihte nihayete erdiğini, adadaki asıl meselenin KKTC’nin uluslararası alanda kabul görmesi olduğunu belirtti.

Denktaş, bu hedefe ulaşılması halinde Kıbrıs Rum tarafıyla karşılıklı uzlaşma zeminine girilebileceğini, başka türlü ada üzerinde bir çözüm yolu bulunmayacağını ifade etti.

TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, olası bir 5+1 formatındaki görüşmeden netice alınacağına inanmadığını kaydederek, yaklaşan seçimler nedeniyle iki siyasi partinin konuyu iç politika malzemesi yaparak oy elde etmeye çalıştığını savundu.

Kıbrıs Türk tarafının kendi içinde ortak bir vizyonda birleşmesi gerektiğine dikkati çeken Denktaş, Türkiye’nin desteğiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne ekonomik ve ticari odaklı yeni açılımlar sunulması gerektiğini söyledi.

Birlikte çalışabilirlik zeminini güçlendirecek önerilerin masaya gelmesi gerektiğinin altını çizen Denktaş, Annan Planı sürecinde iki tarafın ayrı ayrı oy kullanmasının Kıbrıs Türklerinin adada ayrı halk olduğu gerçeğini pekiştirdiğini, adada azınlık statüsünü asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

-"Mevcut durum sürdürülemez"

Rum tarafının bir uzlaşı ihtiyacı hissetmediğini kaydeden Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk tarafında ise iç siyasetteki kamplaşmalar nedeniyle ortak bir irade oluşturulamadığını dile getirdi.

İki toplumlu ve iki kesimli federasyon seçeneğinin Rum tarafınca kabul görmeyeceğinin açık olduğunu söyleyen Denktaş, iki devletli çözüm vizyonunun ise Kıbrıs Türk tarafının devlet ciddiyetine uygun hareket edememesinden kaynaklı aksamalar yaşadığını savundu.

Denktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) KKTC’nin adının değiştirilmesine yönelik sunulan öneriler gibi gelişmelerin, KKTC'nin bağımsız devlet algısını zedelediğini ifade etti.

-"Ara bölgede bir hastane, bir üniversite kurulması güven artırıcı önlem olur"

BM’nin Rum tarafına Kıbrıslı Türklerle uzlaşma ihtiyacı hissettirecek adımlar atmadığını ve geçmişte alınan kararları muhafaza ettiğini söyleyen Denktaş, iç siyasetteki çekişmelerin bir kenara bırakılarak Kıbrıs konusunun partiler üstü bir anlayışla ele alınması çağrısında bulundu.

Kapıların açılması gibi adımların geçmişte Kıbrıs Türk tarafının tek taraflı iradesiyle hayata geçirildiğini hatırlatan Denktaş, gerçek anlamda güven artırıcı bir adımın ancak ara bölgede ortak bir hastane veya ortak bir üniversite kurulması gibi somut projelere imza atılarak sağlanabileceğini vurguladı.

-Enterkonnekte çağrısı

Denktaş, şu anda en önemli güven artırıcı önlemin enterkonnekte sistem olduğuna dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı'mızın Güney'le şimdi görüşmesi gereken konu, elektrik hattının bütün ada için kullanılmak üzere enterkonnekte sisteme bağlanmasıdır. Güven artırıcı önlem budur, kapı açma değildir.” dedi.

Türk askerinin adadaki varlığının yarım asırdır barış ve istikrarın teminatı olduğunu belirten Serdar Denktaş, Rum yönetiminin üçüncü ülkelerin adadaki askeri varlığını artırmak yerine silahlanmaya ayırdığı bütçeyi Kıbrıs'taki ortak meselelerin çözümüne aktarması gerektiğini söyledi.

-"Yerel yönetimlerin görev süresi dolmadı"

Denktaş, gelecek yerel seçimlerde teknik ve hukuki aksaklıklar yaşanacağını, iki seçimin birlikte yapılmasının oy kullanma ve sayım sürecinde Yüksek Seçim Kurulu çalışanlarına ve seçmenlere büyük yük getireceğini savundu.

Serdar Denktaş, görev süresi henüz dolmamış bir belediye başkanı veya muhtarın YSK’ya başvurması halinde yerel seçimlerin ocak ayı sonrasına sarkma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.