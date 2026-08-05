Yeşil Barış Hareketi (YBH), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret ederek çevre, doğa ve sürdürülebilir kalkınma konularında görüş alışverişinde bulundu.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, birlik binasında yapılan görüşmede, KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik, Birlik Genel Sekreteri Bora Tüccaroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Merter Refikoğlu, Yeşil Barış Hareketi'nden Başkan Doğan Sahir, Genel Sekreter Feriha Tel ve Yönetim Kurulu Üyesi İzlem Nizam yer aldı.

Görüşmede, çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, iklim değişikliğiyle mücadele ve toplumsal çevre bilincinin artırılmasına yönelik yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, çevre politikalarının geliştirilmesi, kentleşme süreçlerinde sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilmesi ve doğal yaşamın korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarında iki örgütün birlikte hareket edebileceği alanlar değerlendirildi.