TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, “TAM Parti Ekonomi Programını Açıklıyor” serisinin üçüncü bölümünde hayat pahalılığıyla mücadeleye ilişkin önerilerini paylaştı. Denktaş, et fiyatları üzerinden örnek verdiği modelle hem tüketici fiyatlarının düşürülebileceğini hem de hayvancılık sektörünün güçlendirilebileceğini savundu.

Denktaş, etin temel tüketim maddesi kapsamına alınarak yüzde 0 KDV uygulanmasını önerdi. İç tüketimi karşılayacak hayvan sayısına ulaşılıncaya kadar sınırlı miktarda karkas et ithalatı yapılabileceğini belirten Denktaş, bu ithalattan elde edilecek fon gelirlerinin hayvan ıslahı, mera geliştirme, yem üretimi ve depolama sistemleri gibi alanlarda kullanılmasını önerdi.

Hayvancılık sektörüne yönelik desteklerin de aynı fondan karşılanabileceğini ifade eden Denktaş, her hayvancıya sahip olduğu hayvan sayısıyla orantılı şekilde ve yalnızca mera amacıyla kullanılmak üzere beş yıllığına devlet arazisi tahsis edilmesini önerdi. Denktaş ayrıca, üretimin artırılması amacıyla verimli damızlık hayvan ithalatı yapılabileceğini kaydetti.

Uzmanların hazırladığı çalışmalara atıfta bulunan Denktaş, önerilen modelin uygulanması halinde 18 ay içerisinde karkas et ithalatına ihtiyaç kalmayacağını, et ve et ürünlerinin fiyatlarının ise Güney Kıbrıs'taki seviyelerin altına düşebileceğini öne sürdü.

Denktaş, kaba yem üretiminde kullanılan mazot ve elektrik üzerindeki vergi, harç ve fonların kaldırılmasını, ayrıca aşı, ilaç, tohum ve yem katkı maddeleri gibi üretim girdilerindeki mali yüklerin azaltılmasını önerdi.

Hayvancılıkta teşvik sisteminin de değiştirilmesi gerektiğini savunan Denktaş, desteklerin hayvan sayısına göre değil, üretilen etin kalitesine göre kilogram bazında verilmesini önerdi. Kadın ve genç girişimcilere yönelik düşük faizli kredi desteği sağlanmasını isteyen Denktaş, gerekli eğitimleri tamamlayarak yeterlilik lisansı alan yeni girişimcilere beş yıl gelir vergisi muafiyeti tanınmasını da gündeme getirdi.

Önerilerin finansmanına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Denktaş, Kuzey Kıbrıs'a ithal edilecek donmuş karkas etin kilogram maliyetinin yaklaşık 9 euro olduğunu belirterek, maliyet üzerine eklenecek 2 euroluk katkının Hayvancılık Geliştirme Fonu'na aktarılabileceğini ifade etti. Denktaş, bu yöntemle fonda yaklaşık 24 milyon euro birikebileceğini ve söz konusu kaynağın hem üreticilerin maliyetlerini azaltmak hem de süt tozu üretim tesisi kurulması gibi yatırımları finanse etmek için kullanılabileceğini savundu.

Denktaş, önerilen modelin uygulanması halinde devlet gelirlerinde kayıp yaşanmayacağını, üreticilerin ve kasapların kazanç sağlayacağını, ayrıca çevreye dökülen peynir altı suyu ve kullanılamayan süt nedeniyle oluşan çevre kirliliğinin de azaltılabileceğini belirtti.

Et örneğinin diğer temel tüketim maddelerinde de hayat pahalılığının düşürülebileceğini gösterdiğini ifade eden Denktaş, ekonomik program kapsamında benzer önerileri paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.