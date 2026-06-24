Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamento Birliği'nin 20'nci oturumuna katıldı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Azerbaycan Millî Meclisi ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenen etkinlikte Öztürkler, konuk parlamento ve heyet başkanlarıyla bir araya gelerek aile fotoğrafında yer aldı.

Haydar Aliyev Kongre Merkezi’nde yapılan, İslam ülkeleri arasındaki parlamenter iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı konferansta Öztürkler’e, Meclis Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer eşlik ediyor.