Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle hayata geçirilen Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve çok sayıda bakan ile milletvekili katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, merkezin kurulmasında katkı sağlayan Türkiye’ye teşekkür etti. Tatar, “Ülkemizin kapasitesi ve kurumsal yapısı her geçen gün daha da güçleniyor” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Cenab-ı Allah Türkiye’yi ve KKTC’yi her türlü doğal afetten korusun” temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi.