Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetindeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (ad-hoc) Komite, yargı sürecinin geldiği aşama ile ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız felaket sonrası 35 Şampiyon Meleğimizi Adıyaman’da İsias Otel enkazında kalplerimize gömdükten sonra, meclisteki her parti ve bağımsız vekillerimizden oluşan özel komite oluşturulmuş olup, Komitemiz, Türkiye’deki yargı sürecinin her safhasını yakından takip etmektedir.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Şubesi Soruşturma Bürosu, iddianameyi 17 Kasım 2023 tarihinde dosyalamıştır. İddianamede, sanıkların binanın yapım tarihinde geçerli olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları ifade edilerek bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davrandıkları ve bu nedenlerle binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu kaydedilmiştir. Bu iddianame ile soruşturma sürecinin büyük bir aşaması tamamlanmıştır ve yakın bir zamanda duruşma (kovuşturma) aşamasına geçilmesi planlanmaktadır.

İddianame aşamasına gelinceye kadar Komitemiz, Türkiye Cumhuriyetine giderek konu ile ilgili Bakanlar, milletvekilleri ve savcılar ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve meseleyi takip etmiştir.

İddianamenin dosyalanmasından kısa bir süre önce, Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilirkişi Raporu soruşturma dosyasına girmiştir. Bilirkişi raporunda, binanın proje yapı ve denetleme aşamalarındaki eksiklikleri, kullanılan malzemelerin kalitesizliği ve yetersizliği ile binanın izin aşamasındaki usulsüzlükler ve hukuka aykırılıklar tespit edilerek ifade edilmiştir.

Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandığı cihetle, kısa bir süre içerisinde yargılama sürecinde yeni bir safha olan duruşma (kovuşturma) aşamasına geçilecektir. Bu süreçte de, komitemiz davanın görüleceği mahkemede, davanın her aşamasında hazır bulunarak Şampiyon Meleklerimiz için adalet tecelli edene ve hak mücadelesinde mahkemenin adil bir sonuca ulaşacağı güne kadar kadar davayı takip etmeye devam edecektir.”