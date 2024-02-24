Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Bahar-Ulaş Hüsam çifti anısına Soli İnner Whele tarafından Yeşilırmak köyünde restore edilen çeşmenin açılışına katıldı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Töre, yaptığı konuşmada, yaşanan acının hiçbir zaman unutulmayacağına değinerek, depremin herkesin üzerinde büyük yıkımlar bıraktığını söyledi.

Depremin Anavatan Türkiye’de olduğu gibi ülkede de silinmeyecek izler bıraktığını ifade eden Töre, dayanışma ruhuyla acıların sarılacağını kaydetti.

Esas zorluğu ve acıyı yakınlarını kaybedenlerin yaşadığına vurgu yapan Başkan Töre, hayatını kaybedenlerin anılarını her daim yaşatacaklarını belirtti.

Açılış sonrasında çift adına “sevda çiçeği” isimli çiçeğin ekimi gerçekleşti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve Bellapais Inner Wheel Kulubü Kurucu Başkanı Sibel Tatar, Soli Inner Wheel Kulübü tarafından 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Bahar- Ulaş Hüsam anısına Yeşilırmak’ta düzenlenen anma, çeşme ve bahçe açılış törenine katıldı.

Sibel Tatar ayrıca açılışı yapılan bahçeye çiçek ekti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar törende yaptığı konuşmada, depremde yaşamlarını yitiren Bahar ve Ulaş Hüsam çiftini her zaman anacaklarını, onları hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Çiftin köyleri olan Yeşilırmak’ta isimlerinin yaşatılması için yapılan su çeşmesi ve bahçenin önemine dikkat çeken Sibel Tatar, “Birlikte büyümenin, komşu olmanın aynı anda yaşamanın kadim birliğini yaşıyoruz” dedi.

Sibel Tatar, projenin hayata geçmesinden dolayı Soli Inner Wheel Başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

Acının hiçbir zaman bitmeyeceğine işaret eden Sibel Tatar, Hüsam çiftinin ailelerine sabırlar diledi.

Ailelerin güçlü olması gerektiğini ifade eden Sibel Tatar, Hüsam çiftinin geride bıraktıkları evlatlarına ailelerinin en iyi şekilde bakacağına inandığını belirterek, “Evlatların yolu açık olsun” diye konuştu.