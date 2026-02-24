Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek etkinlik takvimini kamuoyuyla paylaştı.

CTP’den verilen bilgiye göre, 2–8 Mart tarihleri arasında ülke genelinde gerçekleştirilecek etkinlikler, kadın emeğini görünür kılmayı, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini güçlendirmeyi ve dayanışmayı büyütmeyi hedefliyor.

Etkinlikler, kapsamında farklı ilçelerde yer alacak buluşmalarla, kadınların ekonomik ve kültürel üretimlerini görünür kılmanın yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, kadın sağlığı, okuryazarlığı ve hak mücadelesine dikkat çekmek ve dayanışma ile ortak üretim alanlarını büyütmek amaçlanıyor.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, yaptığı açıklamada “Kadınların emeği, iradesi ve mücadelesi özgürlük yolunda en güçlü dayanağımızdır. 8 Mart haftasında tüm kadınları dayanışmaya ve ortak üretime davet ediyoruz.” diyerek, halkı CTP Kadın Örgütü’nün düzenlediği etkinliklere davet etti.

CTP Kadın Örgütü 8 Mart Haftası etkinlikleri şöyle:

“2 Mart Pazartesi saat 10.00’da Güzelyurt Portakal Fabrikaları’nda işçi kadınları ziyaret; 3 Mart Salı saat 19.00’da Güzelyurt AKM-oMORfest Kadın Şenliği; 5 Mart Perşembe saat 10.00’da Değrimenlik-Akıncılar Hizmet Merkezi ziyareti ve saat 18.30’da Haspolat Spor Kulübü’nde “Kadınlara Mahsus” film gösterimi; 6 Mart Cuma saat 18.00’de İskele Osmanağa Kültür Evi’nde, Prof. Mehtap Özdirenç Malkoç ve Dr. Mehmet Yağlı’nın konuşmacı olarak yer alacağı, “İmbikten Süzdüklerimiz 3: Kadın Sağlığı ve Okuryazarlığı Paneli”; 7 Mart Cumartesi 10.00-18.00 saatleri arası Girne Barış Parkı’nda, 13. Emekçi Kadınlar Panayırı ve 8 Mart Pazar 10.00-19.00 saatleri arası Mağusa Venedik Sarayı’nda, 'Fem Festival'.”