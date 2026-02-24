Sağlık Bakanlığı, hastanelerde randevu işlemlerinin daha hızlı ve kolay yapılabilmesi amacıyla hayata geçirilen Hastane Randevu Sistemi’nin (HRS) 2 Mart itibarıyla devreye gireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm kapsamında geliştirilen yeni randevu sisteminin, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve daha kolay erişimini sağlamak amacıyla devreye alınacağı ifade edildi.

“Bu sistem, yalnızca bir teknik güncelleme değil, sağlık hizmetlerinde erişilebilirlik ve vatandaş memnuniyetini merkeze alan yapısal bir dönüşümdür.” denilen açıklamada, geçiş sürecinin sorunsuz tamamlanabilmesi için mart ayı başına kadar mevcut randevu sistemiyle hizmet verilmeye devam edileceği kaydedildi.

Yeni sistemle birlikte vatandaşların randevularını telefon aracılığıyla alabileceği, çevrimiçi (online) randevu hizmetinin ise 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşların hizmetinde olacağı bildirildi.

- Online randevu için e-Devlet şifresi şart

Online randevu sistemine e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli kimlik doğrulama yöntemiyle erişim sağlanacağı ifade edilen açıklamada, sistemi kullanabilmek için e-Devlet şifresi gerektiği; şifresi olmayan vatandaşların ilgili kaymakamlıklardan şifre temin edebileceği belirtildi.

Açıklamada, geçiş sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için teknik ve idari ekiplerin yoğun, titiz ve özverili şekilde çalıştığı vurgulanarak, olası kısa süreli aksaklıklara karşı vatandaşların anlayış göstermesi istendi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, hedefin güçlü dijital altyapı ile desteklenen, hızlı, erişilebilir ve sürdürülebilir bir sağlık sistemini kalıcı hale getirmek olduğu kaydedildi.

-Şifre işlemleri

Öte yandan Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, e-Devlet şifrelerinin şu anda sadece KKTC vatandaşlarına verilebildiği belirtilerek, yabancılarla ilgili çalışmaların devam ettiği kaydedildi.