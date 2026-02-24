Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, bugün Lefkoşa Köşklüçiftlik’te bulunan Pronto Çemberi’nde bir araya geliyor.

Sendikalar, saat 18.00’de başlayacak eylemin ardından Başbakanlığa yürüyüş gerçekleştirecek.

Organizasyonu düzenleyen sendikalar tarafından yapılan çağrıda, “Yok oluşa razı değiliz. Geleceğimizi teslim etmeyeceğiz. Artık DUR diyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sendikalar, son dönemde gündeme gelen düzenlemelere ve ekonomik–sosyal politikalara tepki göstermek amacıyla sokağa çıkacaklarını belirtirken, tüm üyelerini ve halka destek çağrısında bulundu.

Eylemin Lefkoşa merkezde trafik akışını etkilemesi beklenirken, yetkililerin gerekli güvenlik önlemlerini alacağı bildirildi.