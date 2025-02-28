Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mart ayında Cenevre’de gerçekleştirilecek görüşmede bazı ilerlemeler kaydedilebileceğini düşündüğü kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi “Guterres’in Hedefi Devamı Gelecek Bir Görüşme” başlığıyla yer verdiği haberinde Guterres’in çabasının devam ettirmek istediğini ve İsviçre’de gerçekleştirilecek gayri resmi görüşmenin ardından da adımlar atılmasını istediğine işaret etti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak Guterres’in Kıbrıs sorunu hususunda yabancı yetkililerle yaptığı görüşmelerde konuya odaklandığını gösterdiğini ve bunu Yunanistan Dışişleri Bakanıyla görüşmesinde de yaptığını kaydeden gazete, “diplomatik kaynakların” gazeteye söylediklerine dayanarak Guterres’in Cenevre’de gerçekleştirilecek gayri resmi görüşme esnasında bazı ilerlemeler kaydedilebileceğini düşündüğünü yineledi.

Gazeteye göre “aynı kaynaklar” BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorununda herhangi bir kararlı adım atıldığını görmediğini, ancak gerek Guterres gerekse çalışma arkadaşlarının sürecin nasıl devam edeceği arayışında olduklarını kaydetti.

Her şeyin BM’nin bunun üstünde çalıştığını gösterdiğini kaydeden gazete, bir diğer ifadeyle Guterres’in başarısızlıktan kaçınarak, devam etmek için küçük de olsa bir ilerleme yaşanmasını istediğini iletti.

-Kombos ile Yerapetridis telefonda görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in çarşamba günü telefonda görüştüğünü ve Yerapetridis’in Kombos’u Guterres’le görüşmesi konusunda bilgilendirdiğini de kaydeden gazete, görüşmede BM Genel Kurulu ile BM Güvenlik Konseyi toplantılarının da ele alındığını belirtti.

Gazeteye göre Yerapetridis görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Guterres’le Cenevre’de yapılacak gayri resmi görüşme ışığında Kıbrıs sorununu da görüştüklerini söyledi.

Gazete Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın özel temsilcisi Güneş Onar ile Rum tarafının müzakerecisi Meneloas Menelau arasındaki son görüşmede yeni bir şey ortaya çıkmadığını da ekledi.

-AKEL Genel Sekreterinden açıklama

Öte yandan Haravgi gazetesinde yer alan haberde Kıbrıs sorunundaki gelişmeler konusunda farklı yorumlara sahip olan Rum siyasi partilerin, Cenevre’de yapılacak görüşmeyle ilgili farklı yaklaşımlara sahip oldukları belirtildi.

Buna rağmen siyasi partilerin tümünün Kıbrıs sorununun “sıfır noktasında” olduğu konusunda hem fikir olduklarını kaydeden gazete, konunun dün Rum Meclisi genel kurulunda ele alındığını ifade etti.

Açıklamasında Cenevre’deki gayri resmi genişletilmiş görüşmeye senaryolarla ve iyi çalışılmış bir şekilde gidilmesi gerektiğini ifade eden AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, AKEL’in müzakerelerin, görüşmelerde elde edilen kazanımlarının korunması, Guterres çerçevesiyle ilgili net bir görüş ve olumlu bir gündemle birlikte Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına dair önerisini de anımsattı.

AKEL’in enerji konulu önerisini de anımsatan Stefanu, diğer partilerin “yeni fikirlerle” ilgili ifadelerini de yorumlayarak “müzakere kazanımlarının kaçmaya çalışan Türkiye karşısında kalkanları olduğunu” savundu.

“Türkiye’yi BM çerçevesinden kaçmaya çalıştığı konusunda suçluyoruz ve biz de mi kaçacağız?” sorusunu soran Stefanu sözlerinin devamında “Yunanistan bile bizi desteklemeyecek” dedi.

Stefanu açıklamasında zamanın Kıbrıs sorununun çözümünün aleyhinde işlediği uyarısında da bulundu.

-Stefanu Fransız Büyükelçiyle görüştü

Gazete başka bir haberinde ise AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Clélia Chevrier Kolačko’yla görüştüğünü yazdı.

Görüşmede iki ülkenin ortak ilgi alanına giren uluslararası konular ile ve Avrupa meselelerinin ele alındığını yazan gazete, Stefanu’nun Fransız Büyükelçiyi AKEL’in Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak müzakerelerin, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu bir federasyon çözümüne varılması hedefiyle ve müzakere kazanımlarının korunmasına vurgu yapılarak Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasıyla ilgili tezleri konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümünün giderek daha acil hale geldiğini çünkü zamanın Kıbrıs halkının aleyhine işlediğini ifade eden Stefanu, özellikle bölgede yaşanan gelişmelerin mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını gösterdiğini sözlerine ekledi.