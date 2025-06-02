Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği 33'üncü Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek.

Kültür Dairesi'nden yapılan açıklamada, yarışmanın Başarı Ödülleri; Elif Yılmaz, Hasan Bağlar, Meltem Çelikeri, Ulaş Sönmez, Tevfik Ulual, Veysi Canateş ve Yeliz Sönmez’in, Mansiyonlar ise; Besime Tanul, Elif Atamaz, Hiba Mokalled Topcuoğlu, Mehmet Gökyiğit, Ulaş Sönmez, Umut Yolsal’ın oldu.

Yarışmada, Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü Ayşe Gökyiğit ve Seçici Kurul Özel Ödülü’nü de Elif Yılmaz almaya hak kazanırken, “En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü” bu yıl, 9’ar fotoğrafı sergilenecek olan Besime Tanul ve Şerif Özege’nin oldu.

- 26 katılımcının 107 fotoğrafı sergilenmeye değer bulundu

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Dekanı ve Fotoğraf Sanatçısı Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı ve Fotoğraf Sanatçısı Dr. Sefa Ulukan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun’dan oluşan seçici kurul, değerlendirmelerini 31 Mayıs’ta tamamladı.

Değerlendirme toplantısında gözlemci üye olarak Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni ve Fotoğraf Sanatçısı Ceyhan Özyıldız ile Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu da hazır bulundu.

Seçici kurulun, yarışmaya eser veren 47 katılımcının toplam 1014 fotoğrafı arasından yaptığı seçmeler sonucunda, 26 katılımcının 107 fotoğrafı sergilenmeye değer bulundu.

- Başarı ve özel ödüller ile mansiyonlar

Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda, yedi kategoride gerçekleştirilen yarışmada başarı ve özel ödüller ile mansiyonlar şöyle:

“Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Köy Kahvesi” isimli fotoğrafıyla Veysi Canateş’in ve Mansiyon “English Lesson” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit’in, Serbest (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülü ise “İçten Bakış” isimli fotoğrafıyla Elif Yılmaz’ın, Mansiyon ise “Silüet” isimli fotoğrafıyla Ulaş Sönmez’in oldu.

Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülüne ise “Örümcek” isimli fotoğrafıyla Meltem Çelikeri layık görülürken, Mansiyonu da “Çiftler” isimli fotoğrafıyla Besime Tanul aldı.

Devlet Fotoğraf Yarışması’nın, Benim Şehrim: Mağusa’m (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Perspective” isimli fotoğrafıyla Hasan Bağlar’ın ve Mansiyon da “Salamis” isimli fotoğrafıyla Umut Yolsal’ın olurken, Kavramsal (Serbest) kategorisindeki Başarı Ödülü’ne “Boşluk” isimli fotoğrafıyla Ulaş Sönmez ve Mansiyona da “Penceremdeki Özgürlük” isimli fotoğrafıyla Elif Atamaz layık bulundu.

Mimari (Siyah&Beyaz): Hakkı Atun-Burhan Atun Eserleri kategorisindeki Başarı Ödülü “Atatürk Kültür Merkezi” isimli fotoğrafıyla Tevfik Ulual’ın ve Mansiyon “Cengiz Topel Anıtı” isimli fotoğrafıyla Mehmet Gökyiğit’in oldu.

Devlet Fotoğraf Yarışması’nın bu yıl eklenen Su Altı Fotoğrafçılığı: Kuzey Kıbrıs Denizleri (Renkli) kategorisindeki Başarı Ödülüne ise “Derin Bakış” isimli fotoğrafıyla Yeliz Sönmez layık görülürken, Mansiyonu da “Arslan” isimli fotoğrafıyla Hiba Mokalled Topcuoğlu aldı.

Yarışmanın özel ödüllerinden Kültür Dairesi Özel Ödülü, yarışmaya Mimari (Siyah&Beyaz): Hakkı Atun-Burhan Atun Eserleri kategorisinde katılan “Kavis” isimli fotoğrafıyla Ayşe Gökyiğit’e giderken, Seçici Kurul Özel Ödülü de yarışmaya Benim Şehrim: Mağusa’m (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisinde katılan “Sesta” isimli fotoğrafıyla Elif Yılmaz’ın oldu.

Yarışmanın En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü’nü paylaşan Besime Tanul’un “Çiftler” isimli Mansiyon alan fotoğrafı ile birlikte; “Çifte Mazgallar”, “Gölge”, “Eitopya Friends”, “Budapeşte Building”, “Yansımalar”, “Bakmak Ve Görmek”, “Kilit” ve “Dünya Elimizde Güzelleşir” isimli 9 fotoğrafı ve Şerif Özege’nin “Amigos”, “Dance”, “Davar”, “Dereboyu”, “Kara Lahana”, “Saray” ve “Sullu” isimli 9 fotoğrafı sergileme aldı.”

- Sergilenecek eserler

Bu yıl ilk kez 7 kategoride düzenlenen yarışmada sergilenecek eserler ise şöyle:

“Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisinde 14 fotoğrafçının 20 fotoğrafı, Serbest (Renkli) kategorisinde 14 fotoğrafçının 19 fotoğrafı, Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisinde 9 fotoğrafçının 16 fotoğrafı, Benim Şehrim: Mağusa’m (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisinde 13 fotoğrafçının 18 fotoğrafı, Kavramsal (Serbest) kategorisinde 7 fotoğrafçının 10 fotoğrafı, Mimari (Siyah&Beyaz): Hakkı Atun-Burhan Atun Eserleri kategorisinde 10 fotoğrafçının 16 fotoğrafı ve yarışmaya bu yıl ilk kez eklenen Su Altı Fotoğrafçılığı: Kuzey Kıbrıs Denizleri (Renkli) kategorisinde de 6 fotoğrafçının 8 fotoğrafı sergilenecek.”

Sergilenecek eserlerin listesinin, Kültür Dairesi’nin web sayfası “kulturdairesi.gov.ct.tr” adresinden 33. Devlet Fotoğraf Yarışması başlığı altında kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.