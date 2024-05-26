Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, Konya Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Konya 16. “Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivaline katıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bu yıl 25 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasındaki festival, İspanya, Tataristan, Azerbaycan, KKTC, Brezilya, Küba ve İran olmak üzere 7 ülke 8 yabancı ekip ile 11 yerli grubun katılımıyla gerçekleşiyor.

Festival kapsamında sergilenen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Grönholm Metodu” adlı oyununun Konya seyircisinin beğenisini kazandığı belirtildi.

Oyun sonunda Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Özgür Baş, yönetmen Hakan Elmasoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.