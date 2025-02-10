BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesinin ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Rum radyosuna göre Hristoduldis görüşme öncesinde DiCarlo’nun, bugünkü görüşmelerinde kendisine ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a 20 Mart’taki Avrupa Birliği zirve toplantısının hemen öncesinde Cenevre’de genişletilmiş görüşme için davet ilettiğini söyledi.

Cenevre’deki toplantıdan olumlu sonuç çıkması için bazı öneriler sunma niyetinde olduğunu da açıklayan Hristodulidis, “bugünkü fiili durumun çözüm olmadığını, Kıbrıs bölgesinde dondurulmuş çatışmalar olmadığının görüldüğünü ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi için her türlü çabayı harcayacağını” söyledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Dicarlo ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Hristodulidis ile Kıbrıs sorununda genişletilmiş görüşmenin hazırlıklarıyla ilgili konuları ele aldıkları “yapıcı” bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Sürece zaman zaman müdahil olan kadınlar grubuyla da görüşeceğini kaydeden DiCarlo, “bu akşam iki tarafın müzakerecisi ile yemekte bir araya geleceğini” söyledi.

Genişletilmiş görüşmenin tarihi sorulan DiCarlo, “Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilecek” cevabını verdi.