DİSİ’li Avrupa Milletvekili Lukas Furlas “Kıbrıs tehdit altındaysa Avrupa tehdit altındadır” dedi.

Fileleftheros’un haberine göre Stockholm’de gerçekleştirilen Avrupa Halk Partisi Başkanlığı çalışmalarında, ortak Avrupa Dış ve Savunma Politikası kurulmasına öncelik verilmesi gerektiğini kaydeden Furlas AB’nin “sürekli tehdit altında bulunan ve savunma meselesi olan üyelerini daha çok desteklemesi gerektiğini” belirtti.

“Kıbrıs’ın yüzde 37’sinin 50 yıldır Türkiye’nin işgali altında bulunduğunu” ve Kıbrıs’ın AB’nin Güneydoğu sınırı olduğunu öne süren Furlas Avrupa’nın, “dış sınırlarını, Avrupa ailesinin kapısını çalan bir ülkenin tehdit, şantaj ve meydan okumalarından korumak zorunda olduğunu” iddia etti.

Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması yönünde çaba harcandığını da belirten Furlas “Avrupa Birliği’nin, harcanan çabalara ve herhangi bir anlaşmanın Avrupa Birliği İlke ve Değerleri parametresi içerisinde olması gerektiği konusunda destek ve katkısını talep ediyorum.” dedi.

Lukas Furlas “AB’de iskan, göçe, savunma ve güvenliğin derhal halledilmesi gereken meseleler olduğunu, bunun da ancak ciddi ve gerçekçi politikalarla başarılabileceğini” de söyledi.