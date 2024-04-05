Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de gruplar ve sezon planlaması belli oldu. Buna göre 43 takım Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’e başvuruda bulunurken, 1 grup 7’li diğer 6 grup 6’lı olmak kaydıyla toplamda 7 grupta takımlar mücadele edecek. Lig 11-12 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak, 27-28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek final karşılaşmaları ile sona erecek. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de transfer dönemi 15-26 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sadece A2 Ligleri'nde forma giyen futbolcularla ilgili olarak transfer 6 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Ahmed Sami Topcan Kupası'nda yer alacak takımların oyuncuları da ilgili karşılaşma sonrasında transfer işlemlerini yapabilecek.

4 takım adını BTM 1.Lig’e yazdıracak

Çift devreli lig formatına göre oynanacak maçlarda gruplarını ilk iki sırada bitiren 14 takım ve en iyi 2 grup ikincisi adlarını yarı finale yazdıracak. 7 grup lideri ve 1 en iyi grup ikincisi yarı final maçına seri başı ve ev sahibi olarak katılacak. Yarı final maçları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Yarı final maçlarında tur atlayan 8 takım final mücadelesine çıkacak. Final maçlarını kazanan 4 takım adını Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’e yazdıracak.

1.GRUP

Akçay SK Amaara Gaziveren SK Doğancı SK Gayretköy GSK Serhatköy SK Yedidalga SK Zümrütköy SK

2.GRUP

Akdeniz KSD Çamlıbel SKD Göksu SD Sadrazam Kayalar SK Tatlısu HOBSK Tepebaşı SK

3.GRUP

Ağırdağ Boğaz TSK Alayköy SKKD Bahçeli SK Dağyolu TSK Taşkent TSK Yenikent Perçinci SK

4.GRUP

Akıncılar GSK Aslanköy GSD Dilekkaya SK Doğukent SK Gaziköy SK Kırıkkale TSK

5.GRUP

Akdoğan SK Alaniçi YSK Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK Korkuteli GD Mutluyaka HSK Pergama SD

6.GRUP

1461 İskele Trabzonspor Boğaziçi SK Civisil SK Ötüken TKOSK Serdarlı GB Tatlısu Seracılar TSK

7.GRUP

Bafra SK Büyükkonuk SD Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK Ergazi GSK Halil Falyalı Kumyalı SK Sun Republıc Yarköy PGSK

6’LI GRUP MAÇ TARİHLERİ

1.HAFTA: 11-12 MAYIS

2.HAFTA: 18-19 MAYIS

3.HAFTA: 25-26 MAYIS

4.HAFTA: 1-2 HAZİRAN

5.HAFTA: 8-9 HAZİRAN

6.HAFTA: 15-16 HAZİRAN

7.HAFTA: 22-23 HAZİRAN

8.HAFTA: 29-30 HAZİRAN

9.HAFTA: 6-7 TEMMUZ

10.HAFTA: 13-14 TEMMUZ

YARI FİNAL: 20-21 TEMMUZ

FİNAL: 27-28 TEMMUZ

7’Lİ GRUP MAÇ TARİHLERİ

1.HAFTA: 11-12 MAYIS

2.HAFTA: 18-19 MAYIS

3.HAFTA: 21-22-23 MAYIS (HAFTA ARASI)

4.HAFTA: 25-26 MAYIS

5.HAFTA: 1-2 HAZİRAN

6.HAFTA: 4-5-6 HAZİRAN (HAFTA ARASI)

7.HAFTA: 8-9 HAZİRAN

8.HAFTA: 15-16 HAZİRAN

9.HAFTA: 22-23 HAZİRAN

10.HAFTA: 25-26-27 HAZİRAN (HAFTA ARASI)

11.HAFTA: 29-30 HAZİRAN

12.HAFTA: 6-7 TEMMUZ

13.HAFTA: 9-10-11 TEMMUZ (HAFTA ARASI)

14.HAFTA: 13-14 TEMMUZ

YARI FİNAL: 20-21 TEMMUZ

FİNAL: 27-28 TEMMUZ