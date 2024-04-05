Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de gruplar ve sezon planlaması belli oldu. Buna göre 43 takım Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’e başvuruda bulunurken, 1 grup 7’li diğer 6 grup 6’lı olmak kaydıyla toplamda 7 grupta takımlar mücadele edecek. Lig 11-12 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak, 27-28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek final karşılaşmaları ile sona erecek. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de transfer dönemi 15-26 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sadece A2 Ligleri'nde forma giyen futbolcularla ilgili olarak transfer 6 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. Ahmed Sami Topcan Kupası'nda yer alacak takımların oyuncuları da ilgili karşılaşma sonrasında transfer işlemlerini yapabilecek.
4 takım adını BTM 1.Lig’e yazdıracak
Çift devreli lig formatına göre oynanacak maçlarda gruplarını ilk iki sırada bitiren 14 takım ve en iyi 2 grup ikincisi adlarını yarı finale yazdıracak. 7 grup lideri ve 1 en iyi grup ikincisi yarı final maçına seri başı ve ev sahibi olarak katılacak. Yarı final maçları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Yarı final maçlarında tur atlayan 8 takım final mücadelesine çıkacak. Final maçlarını kazanan 4 takım adını Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’e yazdıracak.
1.GRUP
- Akçay SK
- Amaara Gaziveren SK
- Doğancı SK
- Gayretköy GSK
- Serhatköy SK
- Yedidalga SK
- Zümrütköy SK
2.GRUP
- Akdeniz KSD
- Çamlıbel SKD
- Göksu SD
- Sadrazam Kayalar SK
- Tatlısu HOBSK
- Tepebaşı SK
3.GRUP
- Ağırdağ Boğaz TSK
- Alayköy SKKD
- Bahçeli SK
- Dağyolu TSK
- Taşkent TSK
- Yenikent Perçinci SK
4.GRUP
- Akıncılar GSK
- Aslanköy GSD
- Dilekkaya SK
- Doğukent SK
- Gaziköy SK
- Kırıkkale TSK
5.GRUP
- Akdoğan SK
- Alaniçi YSK
- Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK
- Korkuteli GD
- Mutluyaka HSK
- Pergama SD
6.GRUP
- 1461 İskele Trabzonspor
- Boğaziçi SK
- Civisil SK
- Ötüken TKOSK
- Serdarlı GB
- Tatlısu Seracılar TSK
7.GRUP
- Bafra SK
- Büyükkonuk SD
- Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK
- Ergazi GSK
- Halil Falyalı Kumyalı SK
- Sun Republıc Yarköy PGSK
6’LI GRUP MAÇ TARİHLERİ
1.HAFTA: 11-12 MAYIS
2.HAFTA: 18-19 MAYIS
3.HAFTA: 25-26 MAYIS
4.HAFTA: 1-2 HAZİRAN
5.HAFTA: 8-9 HAZİRAN
6.HAFTA: 15-16 HAZİRAN
7.HAFTA: 22-23 HAZİRAN
8.HAFTA: 29-30 HAZİRAN
9.HAFTA: 6-7 TEMMUZ
10.HAFTA: 13-14 TEMMUZ
YARI FİNAL: 20-21 TEMMUZ
FİNAL: 27-28 TEMMUZ
7’Lİ GRUP MAÇ TARİHLERİ
1.HAFTA: 11-12 MAYIS
2.HAFTA: 18-19 MAYIS
3.HAFTA: 21-22-23 MAYIS (HAFTA ARASI)
4.HAFTA: 25-26 MAYIS
5.HAFTA: 1-2 HAZİRAN
6.HAFTA: 4-5-6 HAZİRAN (HAFTA ARASI)
7.HAFTA: 8-9 HAZİRAN
8.HAFTA: 15-16 HAZİRAN
9.HAFTA: 22-23 HAZİRAN
10.HAFTA: 25-26-27 HAZİRAN (HAFTA ARASI)
11.HAFTA: 29-30 HAZİRAN
12.HAFTA: 6-7 TEMMUZ
13.HAFTA: 9-10-11 TEMMUZ (HAFTA ARASI)
14.HAFTA: 13-14 TEMMUZ
YARI FİNAL: 20-21 TEMMUZ
FİNAL: 27-28 TEMMUZ