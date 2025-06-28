Turizm kötü gidiyor ne yazık ki pandemi döneminden çok daha kötü bir durumdayız. Pandemi de giderler azaltılmış uyuku moduna geçmiştik ve en önemlisi faiz ise 9-13% aralığında idi ve enflasyon yoktu. Nerdeyse 3000 TL ile ay geçebilir haldeydi. Şimdi hem iş yok hem de full kapasite açığız ve maalesef girdi maliyetleri de kontrolsüz artmış durumda. Pazarlama ulaşım her zaman sorun olmuştur bu ülkede ama bir şekilde çözülmese de yaşayacak kadar çözümler yaratılmıştı. Pazarlama da eskiye göre iyi durumdayız ADA KIBRIS çok başarılı ama etkisi sahada yok. Sahada etkisi olmamasının en büyük nedeni satılabilir, rekabet edebilir hizmet üretme şansımızın ortadan kalkmasıdır. Bu saatten sonra tüm gücümüzü maliyetleri düşürmek için çalışma yapmaya ayırmamız gerekiyor; yoksa kısa ve orta vadede turizmi kalıcı kaybetme durumu ile karşı karşıya kalacağız. Boş popülist konuşmalar artık sıkıyor hem hükümet hem de muhalefetin söylemleri maalesef karın doyurmuyor çünkü hiç biri gerçek ve uygulanabilir değil. Çözüm bu ülkenin yetiştirdiği vatansever Ekonomist, bürokrat ve turizmcisinin bilim ışığında çizeceği yeni yoldadır. Bu sayede en azından neyi beklediğimizi bileceğiz çünkü şu anki bekleyiş boş. Çözüm kendi içimizde ama akıl ile hareket edersek çözüme ulaşırız.