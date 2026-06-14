Başbakan Ünal Üstel, Bakü’deki resmi temasları çerçevesinde, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov ile birlikte Azerbaycan halkının Milli Lideri Haydar Aliyev’in Fahri Hıyaban’daki Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Aliyev’in Anıt Mezarına çelenk koyan Üstel, Aliyev’in eşi Zarife Aliyeva’nın mezarına çiçek bıraktı.

Başbakan Üstel, daha sonra 20 Ocak Şehitleri’nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı’ndaki Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk koydu.

Üstel, burada şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti; ardından Türk Şehitliği’ni de ziyaret ederek, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.