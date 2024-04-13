Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Azerbaycan ile Avrupalı mevkidaşlarına, Azerbaycan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile parlamentolar arası iş birliği yapma niyeti yüzünden protesto mektubu göndereceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, dün düzenlenen bir etkinlikte konuşan Dimitriu’nun, Azerbaycan’ın bu girişiminden haberdar olduklarını ve bunu durdurmaları gerektiğini söylediğini, ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’ten de Ulusal Konseyi bir an önce toplamaya çağırdığını yazdı.

Habere göre Dimitriu, protesto mektubunu hazırladığını ve bu mektubu Avrupalı mevkidaşlarına göndereceğini kaydederek, bir mektup da bizzat Azerbaycan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova’ya göndereceğini ve ilerleyen günlerde İspanya’da yapılacak Avrupa Birliği (AB) Meclis Başkanları Toplantısında bu konuyu gündeme taşıyacağını söyledi.

Dimitriu, Azerbaycan’ın daha önce de böyle bir uygulamayı hayata geçirmeye çalıştığını ve kendilerinin bunu durdurmak için bir kez daha ellerinden geleni yapmaları gerektiğini ifade etti.

Habere göre Dimitriu, Azerbaycan Meclisinin kararının uluslararası meşruiyeti ihlal ettiğini; bu kararın, Türkiye’nin Azerbaycan desteğiyle “3 devlet-tek millet” dogması altındaki eşgüdümlü kampanyasına dayandığını öne sürdü.

Azerbaycan çalışma grubundan yapılan ilgili açıklamanın, KKTC’nin diplomatik tanınması yönünde atılmış bir adım olduğuna işaret eden Dimitriu, Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözüm planının da bu açıklamayla teyit edildiğini belirtti.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da değinen Dimitriu, BM Genel Sekreterinin kişisel danışmanı Maria Angela Holguin’in yaptığı temaslarla Kıbrıs sorununda bir “fırsat penceresi” oluştuğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin iki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitlik zeminindeki federasyon çözümü kararının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Habere göre Dimitriu, kimsenin BM Güvenlik Konseyi kararlarına karşı çıkamayacağını ve Türkiye’nin uzlaşmaz tavrı nedeniyle sekteye uğrayan müzakere sürecinin yeniden başlaması gerektiğini kaydederek, diplomasinin tek yol olduğunu ve Kıbrıs sorunu çözülmezse, ülkenin akıbeti olamayacağını söyledi.