Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu bir dizi temasta bulunmak için dün Güney Kıbrıs’a giden Avrupa Komisyonu Sürdürülebilir Ulaştırma ve Turizm Komiseri Apostolos Cicikostas ile görüştü.

Haravgi gazetesi, Dimitriu’nun Cicikostas ile görüşmesinde, Güney Kıbrıs’ın ocak ayında devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı süresince Rum Meclisi’nin Avrupa Komisyonu ile sıkı iş birliği içerisinde olacağını teyit ettiğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı boyunca vatandaşların yararına ve ekonomiyi olumlu etkileyecek sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Dimitriu, Cicikostas’ın görevinin önemine işaret ederek, turizm ve ulaştırmanın Rum ekonomisinin stratejik kapıları olduğunu belirtti.

Gazete, Dimitriu ile Cicikostas’ın ortak ilgi alanındaki konulara dair görüş alışverişinde bulunduğunu da yazdı.