Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Başkanı Cengiz İşkey, savaşların ve zulümlerin son bulması temennisinde bulundu.

Din Gör-Sen Genel Başkanı Cengiz İşkey Ramazan Bayramı mesajında, bayramların birlik ve kardeşlik içerisinde heyecan, coşku, sevinç ve kederlerin paylaşıldığı günler olduğunu belirtti. Ancak üzücü olayların devam etmekte olduğunu belirten İşkey, “Filistin’de ve Gazze’de yaşanmakta olan ve Ramazan ayında bile kadın, çocuk yaşlı, sivil ve sağlık görevlisi ayrımı yapılmadan hedef gözetmeksizin uygulanan soykırım karşısında maalesef insanlık sessizliğini korumaktadır. Oysa ki Filistin’de yaşanan soykırım ve mezalimin karşısında olmak için Müslüman olmaya gerek yok, sadece ‘insan' olmak yeterlidir. Dileğimiz odur ki Dünyadaki tüm savaşlar ve zulümlerin bir an önce son bulmasıdır.” dedi.

Bayramların neşe, sevinç ve toplumsal birlik ve beraberliğin tesis edildiği özel günler olduğunu belirten İşkey, şu ifadeleri kullandı: “Bayramlar toplum olarak kaynaşma, büyükleri ziyaret ederek hayır ve dualarını alma, muhtaçlara ve fakirlere yardım, yetimleri sevindirme günleridir. Bayramlarımızı sevinç ve neşe içerisinde geçirmemize engel teşkil eden, zalimlerin pençesinde kıvranan mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin, öksüzlerin, yoksulların ıstıraplarını, evrensel İslâm anlayışla paylaşabilir, onların acılarını hafifleterek bir nebze de olsa mutlu olabiliriz. Özellikle Anne, baba ve yakınlarımızı, hastaları, yaşlıları, kimsesizleri ziyaret ederek, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidererek onlara Bayramın güzelliklerini tattırarak, cezaevlerinde, hastanelerde, yaşlı bakım evlerinde bulunan insanları ziyaret edip gönüllerini almalı, bayramlara ilişkin zihinlerimizde oluşan anlam kaymalarını düzeltebiliriz. Bayram günleri vesilesi ile varsa eğer, dargınlıklara ve küskünlüklere son vererek bu mübarek günlere daha da anlam katmalıyız”

İşkey, tüm İslâm Âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.