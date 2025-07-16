Din İşleri Başkanı Hakan Moral, 11 Temmuz Basın Günü münasebetiyle Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, basının toplumdaki önemi ve medyanın dini değerlerin doğru aktarılmasındaki rolü ele alındı.

Din İşleri Başkanı Hakan Moral, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Basın, toplumun doğru bilgilendirilmesinde ve milli-manevi değerlerimizin korunmasında kritik bir görev üstlenmektedir. Özellikle dini konularda hassasiyetle çalışan medya kuruluşlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum” dedi.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Din İşleri Başkanı Hakan Moral’a görevinde başarılar diledi. Kıbrıs’ı ve Kıbrıs Türk halkını tanıyan bir isim olan Hakan Moral’ın halkın her kesimiyle iyi ilişkilere sahip olduğunu, bunu da kıymetli bulduğunu ifade eden Gürdallı “Din İşleri Başkanlığımızla faaliyetlerini ve toplumumuzun dini, kültürel değerlerini en doğru şekilde aktarmak için iletişim içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Hakan Moral'a Din İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Emin yazıcı da eşlik etti.