Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek başkanlığında, bakanlık bünyesinde engelli bireylerin sağlığa erişimini kolaylaştırmak amacıyla bir komite oluşturuldu.

Komite, bugün Sağlık Bakanlığı'nda konuyla ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantıda önemli konuları ele aldı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek toplantıda yaptığı konuşmada, engellilerin sağlığa erişimini kolaylaştırmak için bir çalışma komitesi oluşturduklarını ve bu komitenin sadece engelli bireylerle sınırlı kalmayacağını belirtti.

İleri yaş grubu, onkoloji hastaları ve psikiyatrik hastaların da dikkate alınacağını ifade eden Dinçyürek, tüm hassas grupların sağlık erişiminde yaşadığı sorunların adım adım inceleneceğini ve küçük dokunuşlarla hızlı sonuçlar almayı hedeflediklerini vurguladı.

Ayrıca, sağlıkla ilgili otomasyon yazılımları çalışmalarının devam ettiğini ve bu komitenin bu yazılımlara uygulanabilirlik anlamında katkı sağlayacağını ifade eden Dinçyürek, yazılımların tamamlanmadan önce tespit edilen ihtiyaçları içerisine monte ederek daha etkin verim almayı hedeflediklerini de belirtti.

Toplantının genel kapsamını ortaya koyduktan sonra her iki haftada bir düzenli toplantı yapılacağını açıklayan Dinçyürek, ilgili paydaşlarla mevcut durum ve yapabileceklerin değerlendirileceği, aynı zamanda bakanlık personeliyle birlikte sağlık merkezlerinde yerinde durum tespitleri yapılacağı bilgisini paylaştı.

Dinçyürek, ayrıca bilgisine ihtiyaç duyulan herhangi bir noktada ilgili paydaşlardan ayrıca komiteye davet edip onlardan da katkı alacaklarını vurguladı.

Toplantının ardından Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Pr. Dr. Gökmen Dağlı bir konuşma gerçekleştirdi. Dağlı, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan komite nedeniyle teşekkür ederek, ülkenin gelişmişliğinin sağlık ve eğitimden geçtiğini belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi olarak bilimsel anlamda komiteye katkı sağlamaya hazır olduklarını dile getirerek, gerçekleştirilecek çalışmalarda büyük kolaylıklar sağlanacağına inandıklarını ifade etti.

Toplantının sonunda, Komitenin toplum yararına değerli çalışmalar gerçekleştireceğine olan inanç dile getirilerek, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek'e katılımcılar tarafından teşekkür edildi.