Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yapımı süren Devlet Laboratuvarı inşaat alanını ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, inceleme sırasında konuşan Dinçyürek, Devlet Laboratuvarı projesinin planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

Şantiyede önemli bir aşamaya gelindiğini kaydeden Dinçyürek, alt kat döşemesinin tamamlanma aşamasına ulaştığını, şap döküm çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

Dinçyürek, bayram sonrasında laboratuvarın iç bölümlerinin oluşturulmasına başlanacağını, aynı süreçte banko ve çalışma alanlarının ölçülerinin alınacağını belirtti. Bu çalışmaların ardından yaklaşık bir ay içinde montaj süreçlerinin başlayacağını ifade eden Dinçyürek, inşaatın hızla tamamlanma aşamasına doğru ilerlediğini vurguladı.

Dinçyürek, projenin tamamlanmasıyla birlikte ülkenin laboratuvar altyapısının güçleneceğini, kamu sağlığı ile gıda güvenliği alanında önemli bir kapasite artışı sağlanacağını da belirtti.