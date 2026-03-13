Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Ektam Kıbrıs Ltd. işçilerinin sendikal mücadelesinin önemli ve ilham verici olduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yapan Özgöçmen, Emek-İş Sendikası çatısı altında örgütlenen Ektam işçilerinin hakkını kararlılıkla savunduğunu, işverenle Toplu İş Sözleşmesi imzalayarak mücadelesini başarıyla sonuçlandırdığını ifade etti.

Başta Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) olmak üzere örgütlerin verdiği desteğin mücadelenin büyümesinde ve başarıya ulaşmasında önemli rol oynadığını kaydeden Özgöçmen, “Bu kazanım, örgütlü mücadelenin ve dayanışmanın en güçlü kanıtlarından biridir.” dedi.

Ektam işçilerinin mücadelesinin özel sektör çalışanları için umut ve ilham verici olduğunu da belirten Özgöçmen, bu kazanımın özellikle özel sektörde çalışan hemşire ve ebeler açısından önemli bir mesaj içerdiğini ifade etti.

Özgöçmen, “Haklar ancak birlik, dayanışma ve örgütlü mücadeleyle korunup geliştirilebilir. Mesleki haklarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dayanışma büyüdüğünde emek mutlaka kazanır. Bu nedenle dayanışmak ve sendikalı olmak zorundayız.” dedi.

Özel sektörde görev yapan hemşire ve ebelere "dayanışma ve örgütlenme" çağrısı yapan Ali Özgöçmen, Hemşireler ve Ebeler Birliği olarak emeğin, adaletin ve örgütlü mücadelenin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Özgöçmen, Emek-İş Sendikası ve Dev-İş olmak üzere mücadeleye katkı koyan sendikal yapıları ve Ektam işçilerini bu önemli kazanımları için selamladıklarını söyledi.