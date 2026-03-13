Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, EKTAM’da 35 gündür devam eden grevin uzlaşıyla sona ermesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, hükümete ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na teşekkür etti.

Atan yazılı açıklamasında, sürecin diyalog ve karşılıklı anlayışla sonuçlanmasının hem çalışanlar hem de ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Atan, Başbakan Ünal Üstel başta olmak üzere hükümetin ve Çalışma Bakanlığı’nın sürece katkı koymasının çözümün sağlanmasında etkili olduğunu dile getirdi.

“Sendikal haklar demokrasinin ve çalışma hayatının temelidir.” diyen Atan, işçilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi açısından sendikal mücadelenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çalışanların emeğinin karşılığını almasının sosyal adaletin gereği olduğunu belirten Atan, toplu iş sözleşmesi mekanizmasının çalışma barışını güçlendirdiğini ifade etti.

Atan ayrıca, üretimin yeniden başlamasının ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu belirterek, çalışma hayatında sorunların diyalog ve uzlaşıyla çözülmesinin en doğru yol olduğunu kaydetti.