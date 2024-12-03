Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Toplum olarak engelli bireylerimizin karşılaştığı zorluklara duyarlılık göstermek ve hayatlarını daha erişilebilir hale getirmek hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, toplumda eşit bireyler olarak yer almalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına önemli bir gün olduğunu belirtti.

Engelli olmanın, yalnızca bireysel bir mesele değil; aynı zamanda bir insan hakları konusu olduğuna işaret eden Dinçyürek, “Sağlık Bakanlığı olarak, sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği artırma, özel gereksinimi olan bireylerimize yönelik projeler geliştirmeye yönelik çalışmaları önemsiyor ve bu yönde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Dinçyürek mesajında, “Engelleri birlikte aşmak, sevgi, dayanışma ve anlayışla mümkün olacaktır. Hep birlikte daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm engelli bireylerimize ve ailelerine sevgi, saygı ve dayanışma duygularımı iletiyorum. Hayatın her alanında yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Unutmayalım sevgi her engeli aşar” ifadelerine yer verdi.