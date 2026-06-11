Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, fizyoterapi hizmetlerinin yaygınlaştırılması için ortak yol haritası belirlendiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Batuhan Dericioğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Görüşmede, Cumhuriyet Meclisi’nden geçen Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası kapsamında fizyoterapist istihdamı, hizmetlerin yaygınlaştırılması ve Sağlık Bakanlığı ile dernek arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ele alındı.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Dinçyürek, fizyoterapist istihdamı sürecinin nasıl yürütüleceği konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında Bakanlık ile dernek arasında kurulabilecek geniş kapsamlı iş birliklerini görüştüklerini söyledi.

Eğitim programları ve konferansların düzenlenmesi konusunda da fikir alışverişinde bulunulduğunu belirten Dinçyürek, belirlenen yol haritasının kısa süre içerisinde yazılı bir çerçeveye dönüştürüleceğini kaydetti.

-“Ada genelinde sunulan tüm sağlık hizmetleri bizim için önem taşımaktadır”

Halkın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi ve daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla ortak çalışmaların sürdürüleceğini belirten Dinçyürek, “Sağlık bizim için KKTC’nin bütününü kapsayan bir anlayıştır. Sadece devlet çatısı altında sunulan sağlık hizmetleri değil, ada genelinde verilen tüm sağlık hizmetleri bizim için önemlidir. Bu anlayış doğrultusunda iş birliğimizin çerçevesini belirledik” dedi.

Fizyoterapistlerin hem topluma hem de mesleklerine daha fazla katkı koyabilmeleri için Bakanlık olarak iş birliğine hazır olduklarını belirten Dinçyürek, atılacak adımların yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

-Dericioğlu: “Yıllardır beklediğimiz düzenleme hayata geçti”

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Batuhan Dericioğlu da, ziyaretin bir teşekkür ziyareti olduğunu ifade ederek, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası kapsamında yapılan düzenlemeler nedeniyle Sağlık Bakanlığı, hükümet ve ilgili tüm yetkililere teşekkür etti.

Fizyoterapi hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını uzun yıllardır arzuladıklarını belirten Dericioğlu, söz konusu düzenlemenin bu hedefe ulaşılmasında önemli bir adım olduğunu söyledi.

Yeni düzenleme sayesinde vatandaşların yaşadıkları bölgelerde daha erken dönemde ve daha erişilebilir şekilde fizyoterapi hizmetlerinden yararlanabileceğini söyleyen Dericioğlu, fizyoterapistlerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rollerini de daha etkin şekilde yerine getirebileceğini kaydetti.

Bu gelişmenin hem meslektaşları hem de toplum açısından son derece önemli sonuçlar doğuracağına inandıklarını belirten Dericioğlu, sürecin detayları ve uygulama takviminin ilerleyen günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

-“Münhal süreci için yetki verildi”

Görüşme sırasında önemli bir gelişmeyi öğrendiklerini de belirten Dericioğlu, fizyoterapist istihdamına yönelik münhallerin açılabilmesi için gerekli yetki yazısının Sağlık Bakanlığı tarafından talep edildiği bilgisini aldıklarını açıkladı.

Bu gelişmenin meslek camiası açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Dericioğlu, “Bu güzel ve hızlı gelişmeyi tüm meslektaşlarımız ve toplumumuzla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Sayın Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederiz” dedi.