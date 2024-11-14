Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, ihtiyaç duyulan ilaçların hibe yoluyla Türkiye Cumhuriyeti’nden tedarik edileceğini ve ilaç alımı için ayrılan bütçenin de diğer ilaçlarını yerel ilaç depolarından temin edilmesinde kullanılacağını belirtti.

Dinçyürek, konuyla ilgili açıklamasında, göreve geldiği günden itibaren, Sağlık Bakanlığı olarak yüksek miktarda ilaç tedarikini yerel ilaç firmalarından sağladıklarını kaydetti. Dinçyürek, önümüzdeki yıl da bütçe imkanları doğrultusunda, ilaç tedarikini aynı yöntem ve ihalelerle sürdürmeyi planladıklarını ancak yıl sonu itibarıyla bütçenin yeniden yürürlüğe girmesi ve bütçe kaleminde yeni ihaleye çıkana kadar, kesintisiz ilaç tedarikini sağlamak amacıyla çalışmalarda bulunduklarını vurguladı.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, her zaman olduğu gibi ilaç konusunda da kendilerine destek sunduğunu kaydeden Dinçyürek, “Bu bağlamda, ihtiyaç duyduğumuz ilaç miktarlarını Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tedarik etmesi planlanmıştır” dedi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, şöyle devam etti:

“Bu nedenle, aynı kalem ilaçları tedarik etmek amacıyla çıktığımız yerel ilaç ihalesini iptal etmiş bulunuyoruz. Yerel ihaleyle ilaç almak için ayırdığımız bütçe, hibe yoluyla Türkiye’den gelecek ilaçlar dışında kalan ihtiyaçları yerel ilaç depolarından temin etmek için kullanılacaktır”