Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Parkinson hastalarına uygulanan beyin pili ameliyatları sonrasında sağlıklarına kavuşan hastalar, operasyonları gerçekleştiren hekimlerle Lefkoşa Büyük Han’da düzenlenen sosyal etkinlikte bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek burada yaptığı konuşmada, bakanlık döneminde son 18 aydır uygulanmakta olan beyin pili tedavileri kapsamında 20’yi aşkın hastanın, özellikle Parkinson hastalarının, önemli kazanımlar elde ettiğini belirtti. Dinçyürek, ulaşılan sonuçların son derece yüz güldürücü ve memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, bu memnuniyetin hem hastalar hem de hasta yakınları tarafından kendilerine açıkça ifade edildiğini söyledi.

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin sağlık alanında yeni ufuklar açtığını kaydeden Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı olarak hekimlere daha fazla imkân sunarak güncel tedavilerin Kıbrıs’ta, kendi ülkelerinde ve kendi sağlık kurumlarında bu tedavilerde olduğu gibi her konuda tedavileri sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Beyin pili ameliyatlarının her hastaya uygulanamadığını, öncesinde detaylı muayene, evrelendirme ve puanlama süreçlerinden geçildiğini aktaran Dinçyürek, titizlikle seçilen hastalarda elde edilen sonuçların son derece başarılı olduğunu belirtti. Dinçyürek, sağlık ekibinin tümüne teşekkür ederek, hem hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti hem de emeği geçenleri tebrik etti.

Beyin Cerrahı Op. Dr. Çağın Ozankaya da konuşmasında, bugün esas sözün hastalarda olduğunu söyledi. Nöromodülasyon ameliyatlarının beyin pili, ağrı pili ve epilepsi pili gibi uygulamaları kapsadığını ifade eden Ozankaya, bu ameliyatların başarısındaki en önemli unsurun doğru hasta seçimi olduğunun altını çizdi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi nöromodülasyon ekibi olarak beyin cerrahisi, nöroloji, psikiyatri, fizik tedavi, fizyoterapi ve psikoloji gibi farklı branşlardan oluşan geniş bir ekiple hastaların uzun ve titiz değerlendirme süreçlerinden geçirildiğini aktaran Ozankaya, ortaya çıkan başarılı tablonun bu disiplinli çalışmanın bir sonucu olduğunu söyledi. Hastaların umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini vurgulayan Ozankaya, bilgi almak isteyen herkes için kapılarının açık olduğunu belirtti.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tanju Uçar da, beyin pili ameliyatlarının günümüzde beyin cerrahisi alanında teknolojinin en yoğun kullanıldığı ameliyatlar arasında yer aldığını söyledi. Bilgisayar destekli gerçekleştirilen bu ameliyatların dünyada ve Türkiye’de yalnızca sınırlı sayıda merkezde yapılabildiğini belirten Uçar, bu uygulamayı Kıbrıs’ta başlatıp geliştirmeye öncülük etmek için çalıştıklarını ifade etti. Uçar, ulaşılan hasta sayısının artarak başarıyla devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Burak Akdöner, beyin pili takılan hastalarda hareket etme ve hareketleri kontrol etme becerilerinde belirgin artışlar gözlendiğini, bunun da yaşam kalitesi ve ruhsal durum üzerinde büyük fayda sağladığını söyledi. Hastaların duygu durumlarının iyileştiğini, hayattan daha fazla keyif alabildiklerini ve günlük yaşamda daha işlevsel hale geldiklerini belirten Akdöner, uygulamanın kişinin yaşamına son derece olumlu katkılar sunduğunu ifade etti.

Nöroloji Uzmanı Dr. Ferda Selçuk Muhtaroğlu, hastaların yaşı, hastalık süresi ve ilaçlara bağlı gelişen yan etkilerin dikkate alındığını belirterek, bu yan etkiler ortaya çıktıktan sonra hastaların özel testlerle değerlendirildiğini söyledi. Ameliyat öncesinde bir kurulun toplandığını ve hastaların tek tek ele alındığını ifade eden Muhtaroğlu, hastalara özel hazırlık yapılarak en uygun şekilde ameliyata alındıklarını kaydetti.

Etkinliğe katılan ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen beyin pili ameliyatları sonrasında sağlıklarına kavuşan hastalar, geçmişe kıyasla yaşamlarında büyük ölçüde olumlu değişiklikler yaşadıklarını ifade etti. Hastalar, günlük yaşam aktivitelerini daha rahat yerine getirebildiklerini, hareket kabiliyetlerinin arttığını ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılabildiklerini belirterek, uygulanan tedaviden ve kendilerine sunulan sağlık hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Sağlık Bakanlığı ve sağlık ekibine teşekkür ettiler .