Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde Salı günü “Dini Yapıların Koruma ve Restorasyonunda Sürdürülebilir Yaklaşımlar” konulu sempozyum yapılıyor. Lefkoşa Bedesten’deki sempozyum saat 9.00’da başlayacak ve gün boyu devam edecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, sempozyumda Prof. Dr. Zeynep Ahunbay “Dini Yapıların Restorasyonu ve Korunması”, Prof. Dr. Gianmarco De Felice “Kiliselerin Deprem Değerlendirmesi ve Güçlendirilmesi: Genel Bir Bakış” ve Prof. Dr. Mustafa Özder Erdik “Ayasofya’nın Deprem Performansı” konulu sunum yapacak.

Program kapsamında, “Dini Yapıların Restorasyon ve Korunması Kıbrıs Bağlamı”, “Koruma Uygulamaları: Lefkoşa Selimiye Cami Örneği” ile “Tarihi Yapıların Dayanıklılığı ve Deprem” konularında oturumlar düzenlenecek.

Panelde Lefkoşa Selimiye Cami restorasyon süreci deneyimi de ele alınacak.