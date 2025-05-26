Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iş birliğinde yarın “Dini Yapıların Korunması ve Restorasyonunda Sürdürülebilir Yaklaşımlar” başlıklı sempozyum düzenleniyor.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre sempozyumda, restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açılan Selimiye Camii’nin restorasyon süreci ele alınacak ve ülkedeki diğer dini yapıların korunması ile geleceğe taşınmasına yönelik atılması gereken adımlar tartışılacak.

Sempozyumun açılışına tüm halk ve basın mensupları davet edildi.