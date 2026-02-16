Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında yayın yapan basın yayın organlarının KKTC temsilcilerini çatısı altında bir araya getiren Dış Basın Birliği, 34. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Birliğin basın özgürlüğünü koruma ve meslek ilkelerini yaşatma sorumluluğuyla, Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya doğru ve tarafsız biçimde duyurmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Canbaz, Birliğin Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda doğru şekilde temsil edilmesine katkı sağladığını da ifade etti.

Özellikle Kıbrıs meselesine ilişkin ortaya konulan tek taraflı ve yanıltıcı yaklaşımlara karşı gerçeklerin kamuoyuna ulaştırılmasında Dış Basın Birliği’nin aktif bir görev üstlendiğini kaydeden Canbaz, medya dünyasının hızla değiştiği ve dijitalleşmenin belirleyici olduğu günümüzde, Birliğin üyeleriyle birlikte çağın gereklerine uyum sağlayarak Kıbrıs’taki gelişmeleri uluslararası platformlara zamanında, güvenilir ve tarafsız bir anlayışla aktarmayı sürdüreceğini vurguladı.

Mesajında “Meslektaşlarımızın gazetecilik faaliyetlerini özgür bir ortamda sürdürebilmeleri için sahip oldukları hakları savunmak, mesleki etik değerlere bağlılığı güçlendirmek ve toplumun doğru bilgiye erişimini desteklemek, yeni dönemde de Birliğimizin temel öncelikleri arasında yer alacaktır.” ifadelerine yer veren Canbaz, Kurucu Başkan Özer Hatay başta olmak üzere birliğe emek veren ve bugün aralarında olmayan tüm başkan ve üyeleri saygıyla andı.

Canbaz, Kıbrıs’taki basın camiasına ve her zaman yanlarında olan Kıbrıs Türk halkına da teşekkür etti.